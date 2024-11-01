Doğum sonrası idrar kaçırma sorunu

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Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Çokay, doğum sonrası her dört kadından üçünün idrar kaçırma sorunu yaşadığını belirterek, ameliyatsız veya cerrahi yöntemlerle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Deniz Çokay, kadınlarda idrar kaçırmaya yönelik, muayene süreci ve tedavi yollarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, her 3 kadından birinde idrar kaçırma sorunu görüldüğünü belirtti.

Çokay, doğum sonrası ise her 4 kadından 3'ünde idrar kaçırmanın ortaya çıktığını aktararak, "Ameliyatsız veya cerrahi yöntemlerle bu hastalıktan kurtulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

İdrar kaçırmanın nedenlerine değinen Çokay, "İdrar isteğinin aniden bastırılmasıyla oluşan sıkışma, idrarı çok tutma gibi hatalı alışkanlıklar, menopoz, diyabet, tansiyon, felç gibi sinir hasarı yaratan hastalıklar idrar torbası kaslarının bozulmasına yol açabilir. İdrar kaçırma, gebelik ve doğum sırasında idrar tutma kaslarının zedelenmesi veya mesaneyi destekleyen bağ dokusunun yaşla birlikte gevşemesi sonucunda da gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Çokay, kadınlarda idrar kaçırmanın tedavi yöntemlerini anlatarak, öncelikle hastanın hikayesinden yola çıkarak idrar kaçırma tipini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Hastalıkların ayırıcı tanısında ve tedavisinde muayene bulgularının önemine dikkati çeken Çokay, şunları kaydetti:

"Üretra olarak adlandırılan idrar kanalındaki hipermobilite ve mesane sarkmaları ancak muayeneyle teşhis edilebilir. Tedavi sürecinde öncelikli olarak ilaçlarla ve idrar tutma kaslarının güçlendirildiği egzersizlerle başlarız. İdrar kaçırması olanlarda idrar torbasının istemsiz kasılmaları engellenir ve idrar tutabilme süresi uzatılabilir. İlaçlar mutlaka uzun süreli kullanılmalıdır."

"Hastalar, günlük yaşama 2-3 gün içinde rahatça dönebilirler"

Çokay, tedavinin başarısız olduğu durumlarda hastalara ameliyat seçeneği sunulabildiğini belirterek, ameliyat öncesi hastanın gebe kalıp kalmak istemediğini belirlediklerini ifade etti.

Gebeliğin meydana getirdiği etkilerin, inkontinans veya idrar kaçırma cerrahilerini başarısız kılabildiğini aktaran Çokay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınlara özellikle stres tipi idrar kaçırma için birçok cerrahi seçenek sunulmaktadır. Kolposüspansiyon(BURCH) ameliyatı, Askı cerrahisi (Sling prosedürü), TVT ameliyatı ve TOT ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyat süresi ortalama bir saattir ve hastalar genellikle ameliyatın ertesi günü taburcu edilir. Zorlu olmayan fiziksel aktiviteler dışında günlük yaşama 2-3 gün içinde rahatça dönebilirler. Ameliyat sonrasında hastalar ağır yük kaldırmamalıdır."