DOKA Türkiye'de birinci - Son Dakika
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DOKA Türkiye'de birinci

DOKA Türkiye\'de birinci
16.06.2026 14:53  Güncelleme: 14:54
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 177. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize'de yapıldı. Toplantıda bölgenin kalkınma teşvik programları ve yatırım hedefleri ele alındı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 177. Yönetim Kurulu Toplantısı Rize'de yapıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Ordu Valisi ve DOKA Dönem Başkanı Muammer Erol, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Artvin Valisi Turan Ergün, Giresun Valisi Mustafa Koç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan DOKA Dönem Başkanı ve Ordu Valisi Muammer Erol, "2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programında bölgemiz 94 ön başvuru ile ülke genelinde birinci sırada yer almıştır. Ön başvurular sonrası 2025 yılı için kesin başvuru aşamasında ise toplamda 48 yatırım fizibilitesi sunulmuştur. Bu fizibilitelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 26,4 milyar liradır. Yatırımlarla ayrıca 4 bin 441 istihdam sağlanması ön görülmektedir. Kesin başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmış olup verilecek teşvikler ile yaklaşık 26 milyar TL'lik yatırımın hayata geçmesi öngörülmektedir. 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programında ise ön başvuru dönemi 2 Mart 2026 tarihinde başlamış olup 15 Mayıs 2026 tarihinde sona ermiştir. Ajansımız tarafından Bölgemizden toplam 98 ön başvuru alınmış ve bölgemiz geçen yılki birinciliğini korumuştur. Yapılan başvuruların potansiyel yatırım tutarı toplamda yaklaşık 29 milyar lira olup söz konusu projelerin hayata geçmesi durumunda bölgede 4 bin 712 kişilik ilave istihdam hedeflenmektedir" dedi.

Toplantının ardından DOKA Yönetim Kurulu üyeleri Çay Çarşısında incelemelerde bulundu. - RİZE

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKA Türkiye'de birinci - Son Dakika

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