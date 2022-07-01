Döviz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçen cuma akşamı ticari kredilere getirdiği yeni koşulların etkisiyle sert bir düşüşle 17,36 TL'den 16,49 TL'ye kadar gerilemişti. Bu hafta başında ise 16,60 TL civarında olan dolar, hafta genelinde hafif bir şekilde yükseldi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar 16,76 TL Euro da 17,43 TL Seviyesinden Haftayı Kapattı - Son Dakika

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