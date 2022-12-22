Dolar 18,68 Tl, Euro 19,90 TL'ye Kadar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar 18,68 Tl, Euro 19,90 TL'ye Kadar Yükseldi

22.12.2022 14:26

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada dolar 18,68 TL, euro da 19,90 TL’ye kadar yükseldi. Ancak euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL’ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada dolar 18,68 TL, euro da 19,90 TL'ye kadar yükseldi. Ancak euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL'ye geriledi.

Güne 18,66 civarında başlayan dolar asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 TL olarak açıklandığı sırada 18,68 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9'da sabit tuttuğuna dair kararını açıkladığında da doların fiyatı 18,67 bandına geriledi.

19,87 TL seviyesine işlem görmeye başlayan euro aynı saatlerde 19,90 lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından euronun fiyatı 18,86'ya kadar geriledi.

Haftanın ilk gününde ise dolar 18,64 TL, euro da 19,78 TL seviyesinden başlamıştı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
TCMB: Açıklanan öncü veriler, jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam... TCMB: Açıklanan öncü veriler, jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam... Merkez Bankası, faiz oranını sabit tuttu Merkez Bankası, faiz oranını sabit tuttu

Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 18,68 Tl, Euro 19,90 TL'ye Kadar Yükseldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:42 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Ne çalışanın hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü
14:39 Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Aşığım" diyerek Inter'de kendisine uygulanan yasağa tepki gösterdi
14:30 Oyuncu Özge Özpirinçci, simgesi haline gelen beyaz saçlarını boyattı
14:20 Türk-İş'ten yeni asgari ücret açıklaması: Belirlenen ücret çalışanın geçim şartlarını karşılamıyor
14:19 Berke Özer'in herkesi şaşırtan transferini başkan resmen açıkladı!
14:10 ABD Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi vereceği duyurdu! Kremlin'den çok ağır cevap geldi
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu
13:51 Eyüpsultan'da korkutan fabrika yangını! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi
13:40 Açıklanan yeni asgari ücret sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte tek tek değişen tüm ücretler
11:05 "Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 15:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar 18,68 Tl, Euro 19,90 TL'ye Kadar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement