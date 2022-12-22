Dolar 18,68 Tl, Euro 19,90 TL'ye Kadar Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada dolar 18,68 TL, euro da 19,90 TL'ye kadar yükseldi. Ancak euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL'ye geriledi.

Güne 18,66 civarında başlayan dolar asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 TL olarak açıklandığı sırada 18,68 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9'da sabit tuttuğuna dair kararını açıkladığında da doların fiyatı 18,67 bandına geriledi.

19,87 TL seviyesine işlem görmeye başlayan euro aynı saatlerde 19,90 lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından euronun fiyatı 18,86'ya kadar geriledi.

Haftanın ilk gününde ise dolar 18,64 TL, euro da 19,78 TL seviyesinden başlamıştı.