Dolar 48,44 ve avro 56,28 liradan haftaya başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4380, avro ise 56,2830 liradan haftaya girdi. Cuma gününe göre dolar fiyatı hafif gerilerken avro yükseliş gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4380 liradan, avro 56,2830 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 48,4360 liradan alınan dolar, 48,4380 liradan satılıyor. 56,2810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2830 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 48,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2600 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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