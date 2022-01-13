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Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı - Son Dakika

Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı

13.01.2022 09:13
Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı

Dolar dün güne hafif düşüşle yüzde 13.75 liradan başladı. Ancak sabah saatlerinde yeniden 13.80 lirayı aştı.

Piyasalarda dün akşam ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından sert bir düşüş yaşandı. İktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara veren piyasalar ABD'den gelen enflasyon ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarına düşüşle tepki vermişti.

Düşüş bu sabah itibarıyla eğilimini değiştirdi ve döviz kurları tekrar yükselişe geçti.

İşte dolar, euro ve sterlinde son rakamlar.

DOLAR ALIŞ 13,6273

DOLAR SATIŞ 13,6710

EURO ALIŞ 15,6117

EURO SATIŞ 15,7154

STERLİN ALIŞ 18,6886

STERLİN SATIŞ 18,8091

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döviz kurları, Sterlin, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı - Son Dakika
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