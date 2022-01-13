Piyasalarda dün akşam ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından sert bir düşüş yaşandı. İktidarın açıkladığı ve "kur korumalı Türk Lirası mevduatı"nın öne çıktığı yeni ekonomi kararlarıyla Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişine ara veren piyasalar ABD'den gelen enflasyon ve FED Başkanı Powell'in açıklamalarına düşüşle tepki vermişti.
Düşüş bu sabah itibarıyla eğilimini değiştirdi ve döviz kurları tekrar yükselişe geçti.
İşte dolar, euro ve sterlinde son rakamlar.
DOLAR ALIŞ 13,6273
DOLAR SATIŞ 13,6710
EURO ALIŞ 15,6117
EURO SATIŞ 15,7154
STERLİN ALIŞ 18,6886
STERLİN SATIŞ 18,8091
Son Dakika › Ekonomi › Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı - Son Dakika Ekonomi