Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Ekonomi

37 yıl sonra bir ilk! Kripto parada böyle çöküş görülmedi

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Dolar haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 33,34 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,2052'den tamamladı.

Euro/TL yüzde 0,70 yükselişle 36,4830'dan Sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,6700'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 102,80 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE RESESYON TEHLİKESİ

ABD'de Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine geriledi.

Analistler, resesyon endişeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.