Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor

Dolar için ABD\'li bankadan korkutan rapor

Türkiye'de sürekli yükselişte olan dolar kuruyla ilgili ABD'li ünlü yatırım bankası Morgan Stanley'den çarpıcı bir tahmin geldi. Banka, doların 2025 ortalarında 39 TL'yi göreceğini rapor etti.

16.06.2024 17:20
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32,70 TL seviyelerinde olan ve yükselişi bir türlü durdurulamayan dolar kuruyla ilgili ABD'li ünlü yatırım bankası dikkat çeken bir rapor hazırladı.

2025'İN ORTASINDA 39 TL'YE ÇIKABİLİR

Morgan Stanley'in Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni raporunda dolar kurunun daha da artış kaydedeceği yer aldı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre raporda Türkiye'de dolar kurunun 2025 yılının ortasında 39 TL'ye yükseleceği öngörüldü.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın haziran ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru için beklenti 38,78 TL'den 37,75 TL'ye çekilmiş, 1 yıl sonraki dolar tahmini ise 41,80 TL'den, 41,41 TL'ye düşürülmüştü.

Morgan Stanley, Türkiye, Banka, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Atilla Ata: Başlığa bakınca sanki anormal birşey gibi algı yapmaya çalışıyorsunuz. Haberin içeriğinde 2025 ortalarında diyor yani 1 yıl sonra. Yani 1 yılda %20 artış. 11 0 Yanıtla
  • Yunus Gedik: öyle olursa iyi, bence daha hızlı batarız 3 2 Yanıtla
  • Emre Acar: 24 yılının sonunda 38 lira öngören merkez bankası demekki düşük söylemiş haberin başlığına bak 3 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Aslında Türkiye Romanya ve bulgaristanda olduğu gibi, 1 abd doları 2 ley veya 2 leva gibi bazı şartlar koya bilir. 0 1 Yanıtla

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