Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar13,55 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,49 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5647 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:09 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5597 TL ve satış fiyatı ise 13,5597 TL oldu.

Dolar alış: 13,55

Dolar satış: 13,55

EURO KAÇ TL?

Bugün 09 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5065 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:08 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4982 TL ve satış fiyatı ise 15,4982 TL oldu.

Euro alış: 15,49

Euro satış: 15,49