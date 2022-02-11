Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,51 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,47 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 11 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5244 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:17 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5194 TL ve satış fiyatı ise 13,5194 TL oldu.

Dolar alış: 13,52

Dolar satış: 13,5194

EURO KAÇ TL?

Bugün 11 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,3880 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:17 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,3865 TL ve satış fiyatı ise 15,3865 TL oldu.

Euro alış: 15,38

Euro satış: 15,38