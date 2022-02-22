Üye Girişi
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

22.02.2022 08:06
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 22 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,6766 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6746 TL ve satış fiyatı ise 13,6746 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,45 TL ve satış fiyatı ise 15,45 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,67 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,45 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 22 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,6766 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6746 TL ve satış fiyatı ise 13,6746 TL oldu.

Dolar alış: 13,67

Dolar satış: 13,67

EURO KAÇ TL?

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 22 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,4646 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:06 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4582 TL ve satış fiyatı ise 15,4582 TL oldu.

Euro alış: 15,45

Euro satış: 15,45

YORUMLAR
500
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor

Ekonomi, dolar, Altın, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
08:08 Ukrayna'yı ilk terk eden ABD oldu: Krizin ardından diplomatlar Polonya'ya kaydırılıyor
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:56 Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin büyük bölümü sağanak altında! İşte 22 Şubat hava durumu
07:50 Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
07:48 Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz
07:46 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna sınırları olduğu gibi kalacak
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 08:13:52. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement