Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,67 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,45 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 22 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,6766 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6746 TL ve satış fiyatı ise 13,6746 TL oldu.

Dolar alış: 13,67

Dolar satış: 13,67

EURO KAÇ TL?

Bugün 22 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,4646 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:06 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4582 TL ve satış fiyatı ise 15,4582 TL oldu.

Euro alış: 15,45

Euro satış: 15,45