Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,94 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,46 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 02 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,9456 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:43 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,9406 TL ve satış fiyatı ise 13,9406 TL oldu.

Dolar alış: 13,94

Dolar satış:13,94

EURO KAÇ TL?

Bugün 02 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5011 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:43 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4619 TL ve satış fiyatı ise 15,4619 TL oldu.

Euro alış: 15,46

Euro satış:15,46