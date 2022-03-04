Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,13 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,59 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 04 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,1397 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:13 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,1347 TL ve satış fiyatı ise 14,1347 TL oldu.

Dolar alış: 14,13

Dolar satış: 14,13

EURO KAÇ TL?

Bugün 04 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,6067 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:14 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,5966 TL ve satış fiyatı ise 15,5966 TL oldu.

Euro alış: 15,59

Euro satış: 15,59