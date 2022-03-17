Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

17.03.2022 08:01
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 17 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6331 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:01 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,6281 TL ve satış fiyatı ise 14,6281 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,14 TL ve satış fiyatı ise 16,14 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,62 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,14 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 17 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6331 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:01 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,6281 TL ve satış fiyatı ise 14,6281 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar alış: 14,62

Dolar satış: 14,62

EURO KAÇ TL?

Bugün 17 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,1476 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:01 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,1461 TL ve satış fiyatı ise 16,1461 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Euro alış: 16,14

Euro satış: 16,14

YORUMLAR
500
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!

Ekonomi, dolar, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement