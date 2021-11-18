Dolar rekor kırarak 11 TL'yi aştı! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Yükselişini sürdüren altın Merkez Bankası'nın faiz kararışı öncesi artışını devam ettiriyor. En düşük 636,77 lirayı gören gram altın bugün % 2,59 oranındaki artışla güne başladı. Peki gram altın ne kadar? Tam altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 658 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın alış: 655,0

Gram altın satış: 655,3

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.045,8

Çeyrek altın satış:1.071,9

DOLAR NE KADAR?

Son dakika edinilen bilgilere göre, yükselişini sürdüren dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı. Önceki kapanışı 10,0626 liradan yapan dolar, bugün faiz kararı sonrası 10,99'a fırlayarak rekor kırdı. Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, kararla birlikte 10,99'la rekor tazeledi.

Dolar alış: 10,8900

Dolar satış: 10,9000

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.