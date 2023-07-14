Dolar Kaç TL Oldu? 1 Dolar Kaç Lira? Dolar Kuru Bugün Ne Kadar Oldu? 14 Temmuz Dolar Kaç TL? - Son Dakika
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Dolar Kaç TL Oldu? 1 Dolar Kaç Lira? Dolar Kuru Bugün Ne Kadar Oldu? 14 Temmuz Dolar Kaç TL?

14.07.2023 08:01

Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaparak doların yükselmesine neden oldu. Dolar/TL güne yatay seyirle başladı ve 26,10 seviyelerinden işlem görüyor. Doların bugünkü kuru ve 14 Temmuz'daki durumu merak ediliyor. ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar talebinin azaldığı belirtiliyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında çeşitli ekonomik veriler takip edilecek. Euro 29.33 lira seviyelerinde seyrederken, sterlin ise 34,1220 liradan satılıyor.

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,10 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,10seviyelerinden işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,10 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,1560'tan işlem görüyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 100,4 seviyesinde dengelenirken, 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etti. Avro/dolar paritesi ise 1,1160 ile 31 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

14 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL?

Dolar bugün rekor kırarak 26,10 seviyelerine ulaştı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebi azalttığını ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını anımsatan analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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EURO NE KADAR?

Sabah saatlerinde 29 lirayı aşarak rekor kıran Euro ise 29.33 lira seviyelerinde seyrediyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,1220'den satılıyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Kaç TL Oldu? 1 Dolar Kaç Lira? Dolar Kuru Bugün Ne Kadar Oldu? 14 Temmuz Dolar Kaç TL? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar Kaç TL Oldu? 1 Dolar Kaç Lira? Dolar Kuru Bugün Ne Kadar Oldu? 14 Temmuz Dolar Kaç TL? - Son Dakika
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