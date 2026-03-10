Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil

Forbes'un yayımladığı listeye göre ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında başarı yakalayan Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Ulukaya'yı 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı listede Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ve BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4,7 milyar dolarla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ

Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı: