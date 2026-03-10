Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil - Son Dakika
Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil

10.03.2026 16:25
Forbes dergisi, servetleri milyar dolar seviyesinde olan Türk iş insanlarının güncel listesini yayımladı. Listenin zirvesinde 13,5 milyar dolarlık servetiyle Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı.

Forbes'un yayımladığı listeye göre ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında başarı yakalayan Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Ulukaya'yı 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı listede Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ve BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4,7 milyar dolarla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ

Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:

  • Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar
  • Murat Ülker: 5.3 milyar dolar
  • Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar
  • Eren Özmen: 4.9 milyar dolar
  • Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar
  • Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar
  • Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar
  • Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar
  • Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar
  • Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar
  • İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar
  • Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
  • Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar
  • Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar
  • Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar
  • Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar
  • Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar
  • Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar
  • Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar
  • Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar
  • Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar
  • Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar
  • Nihat Özdemir: 2 milyar dolar
  • Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar
  • Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar
  • Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar
  • Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar
  • Kazım Türker: 1.3 milyar dolar
  • Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar
  • Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar
  • İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar
  • Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar
  • Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar
  • Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar
  • Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar
  • Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar
  • Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar
  • Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar
  • Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar
  • Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar
  • Murat Vargı: 1 milyar dolar
  • Aydın Doğan: 1 milyar dolar
  • Tülay Kazancı: 1 milyar dolar

