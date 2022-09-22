Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı

Fed peş peşe üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı. Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, Banka'nın enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme taahhüdüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bunu gerçekleştirene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

REKOR KIRDI

Bu gelişmelerle serbest piyasada 18,34 liradan alınan dolar 18,37 liradan satılıyor. 18,03 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,12 lira olarak belirlendi.

Böylece 21 Aralık 2021'de ilan edilen KKM'den önce 18,36'yı gören dolar, tüm zamanların rekorunu kırdı. Dün, doların satış fiyatı 18,3250 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1380 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Diğer taraftan yurt genelinde tüm gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi.