Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor

02.05.2022 10:36
Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,87 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,87 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 14,8517'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8720 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 16,6530'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,3'te dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1,0550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü politika faizi kararı öncesinde doların yeni haftaya diğer para birimleri karşısında değer kazancıyla başladığını belirterek, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, söz konusu değerlendirmelerin döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya- Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

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Sterlin, dolar, Cuma, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,87 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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