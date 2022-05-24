Dolar/TL 16,13 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 16,13 seviyelerinde işlem görüyor

24.05.2022 11:18
Dolar/TL 16,13 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,13 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,13 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 15,9316'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,3 artışla 16,1310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 yükselişle 17,2830'dan, sterlin/TL yüzde 1,2 değer kazancıyla 20,2740'tan satılıyor.

Son dönemde aşağı yönlü hareketi hızlanan dolar endeksi, 101,7 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, avro/dolar paritesi de 1,0736 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskısının sürmesine neden olduğunu söyledi.

Dolar endeksinde son dönemde gözlenen düzeltme hareketinin, mevcut risklerin aşırı fiyatlandığı görüşleri ile hızlandığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın faizlerin 3. çeyrekte pozitif bölgede olacağına işaret etmesinin de avroyu desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 101'in destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 16,13 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 16,13 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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