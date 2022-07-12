Dolar/TL, 17,39 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 17,39 seviyesinden işlem görüyor

12.07.2022 10:50
Dolar/TL, 17,39 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 17,3740'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,3930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 17,4380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 20,6440'tan alıcı buluyor.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi 108,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirtti.

Avro/dolar paritesinin de 20 yılın en düşüğü olan 1,0010'a gerilediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Rita Ora kendisini baştan yaratıyor! Rita Ora kendisini baştan yaratıyor!
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,39 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 10:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,39 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement