Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 107,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası 1,0150 seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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