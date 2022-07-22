Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor

22.07.2022 10:59
Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,75 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yüzde 0,6 değer kazanan dolar/TL günü 17,7143'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 17,7530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,57 değer kaybıyla 18,0130'dan, sterlin/TL yüzde 0,50 düşüşle 21,1760'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 107,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası 1,0150 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,75 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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