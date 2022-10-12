Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

12.10.2022 10:42

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,59 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,5590'dan tamamladı.

Bir süredir durağan seyreden Dolar/TL kuru yeniden yükselmeye başladı. Güne yükselişle başlayan doların gün içinde artması bekleniyor.

EURO DA YÜKSELMEYE BAŞLADI

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 18,5870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,0550'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 20,3870'ten satılıyor. Dolar endeksi dün üst üste beşinci işlem gününde de yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 113,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9720'den işlem görüyor.

ABD FED TUTANAKLARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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