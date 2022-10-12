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Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları ve ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde 'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 112,5'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 18,5870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,0550'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 20,3870'ten satılıyor. Dolar endeksi dün üst üste beşinci işlem gününde de yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 113,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9720'den işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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