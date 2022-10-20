Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

20.10.2022 10:34

Dün piyasalardaki kapanışını 18,59 seviyesinden yapan dolar/TL, güne yatay seyirle başlayarak piyasalarda 18,59 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 18,56-18,62 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,59 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından 18,59'danişlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,19'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 20,89'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 artışla 113'ün üzerini görmesinin ardından bugün 112,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik yükselişle 0,9780'den işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının tersine dönmesine neden olduğunu söyledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASININ AÇIKLAYACAĞI FAİZ ORANINDA

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, AB Liderler Zirvesi ve merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 112,5'in destek, 114'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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