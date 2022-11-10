Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0011'den tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0025 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları, ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar güne yükselişle başladı! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı - Son Dakika

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