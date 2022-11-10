Dolar güne yükselişle başladı! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı - Son Dakika
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Dolar güne yükselişle başladı! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı

10.11.2022 11:11

Güne yükselişle başlayan dolar 18,60 lira seviyesinden satılıyor. Analistler bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,6040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,6560'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 21,1890'dan satılıyor.
Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 artışla günü 110,5'ten tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 110,3 seviyesinde bulunuyor.

ARTAN VAKA SAYILARI VE ARA SEÇİMLER ETKİLİ

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0011'den tamamlayan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0025 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları, ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu bildirdi.

BELİRSİZLİKLERİN AZALMASI BEKLENİYOR

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin veri sonrası azalabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

ANALİSTLER NEYİ BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un destek, 111'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

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Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar güne yükselişle başladı! Analistler yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı - Son Dakika
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