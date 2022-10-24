Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor

24.10.2022 11:45

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan işlem görüyor işlem görürken aynı dakikalarda avro 18,29'dan, sterlin ise 21,08'den satılıyor.

Cuma günü 18,55-18,62 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,59 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise sınırlı bir yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 18,61'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 18,29'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,08'den satılıyor.

Dolar endeksi, 111,5 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 112,2'de dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 0,9840 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi. Daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, buna paralel tahvil piyasasında alıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugünün gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 112'nin destek, 113,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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