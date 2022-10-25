Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 liradan satılıyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 liradan satılıyor

25.10.2022 11:30

Yeni güne yatay başlamasının ardından dolar piyasalarda 18,61 liradan işlem görürken aynı dakikalarda avro 18,35'den, sterlin 21,02'den satılıyor.

Dün en düşük 18,55 ve en yüksek 18,67 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 18,60'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 18,61 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,35'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,02'den satılıyor. Dün 111,5 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayan dolar endeksi, bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,2'lik artışla 112,1'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2'lik düşüşle 0,9860 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, süregelen risklerin ise varlık fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden olduğunu söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının fiyatlamalara yön vereceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,0 ve 110,7'nin destek, 113,5 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 liradan satılıyor - Son Dakika
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