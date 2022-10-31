Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,62 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,62 seviyesinden işlem görüyor

31.10.2022 11:40

Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 18,57 seviyesinden yapan dolar/TL, haftanın ilk gününe yükselişle başlamasından sonra piyasalarda 18,62 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 18,57-18,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında, 18,57'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,62'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 0,1 azalışla 18,49'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,57'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 110,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 0,9950'den işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

FED'İN 75 BAZLIK FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Bu iki varlık arasındaki fark geçen hafta bir ara eksi 10 baz puana kadar çıksa da, yeni haftanın başında sıfırın hemen altında seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 112'nin direnç, 110'un destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Bülent Soğukbulak: Beş on kuruş yükseliyo hemen fırsatçı aç gözlüler hemen zam para para diye geberdiniz aç oğlu açlar gözünüzü toprak doyursun inşallah böyle bir aç toplumla yaşıyoruz ne gözleri doydu nede karınları zebaniler Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,62 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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