Dolar, Türk lirası karşısında 18,62 seviyesinden işlem görüyor

Dün 18,22 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 18,61'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından 18,61 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,45'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,42'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 111,7 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 111,1 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,8 değer kaybeden avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,4'lük artışla 0,9920 seviyelerinde hareket ediyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevrildiğini bildirdi. Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde ise belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110,5'in destek, 111,7 ve 112 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.