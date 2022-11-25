Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile hafta boyunca hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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