Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor

25.11.2022 10:45
Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 18,59-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,6285'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,4180'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 22,5780'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 105,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0410'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile hafta boyunca hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiğini dile getirdi.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin global ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdiğini vurgulayan analistler, para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirme raporunun takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

ABD piyasalarının Şükran Günü tatili dolayısıyla erken kapanacağını anımsatan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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