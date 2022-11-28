Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılması ile risk iştahının azaldığını ve bunun da küresel dolar talebini artırdığını bildirdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü belirten analistler, para piyasalarında bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek, 107'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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