Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

13.12.2022 11:42

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,60-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6357 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 19,6740'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,9220'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 104,8'de dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0550 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, gelişmeler kapsamında piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Veri öncesi dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğiliminin öne çıktığına işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

FED'İN 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA GİTMESİ MUHTEMEL

Söz konusu veride düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair iyimserliği destekleyeceği belirtilirken, aksi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceği vurgulanıyor. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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