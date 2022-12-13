Veri öncesi dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğiliminin öne çıktığına işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası ( Fed ) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, gelişmeler kapsamında piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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