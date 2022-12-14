Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,6480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,8150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 23,0280'den satılıyor.

Dolar endeksi dün ABD'de kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından 103,6 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 104,1'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de dün 1,0674 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrasında bugün 1,0630 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN KARARI ÖNCESİ TEMKİNLİ SEYİR

Analistler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutları ile piyasalarda risk iştahının arttığını, dolar talebinin ise azaldığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi döviz piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Piyasalarda, ABD'de halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Fed üyelerinin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.