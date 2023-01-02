Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor

02.01.2023 10:51
Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7250 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7250 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,6823 ve en yüksek 18,7273 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7093'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,6160'tan satılıyor.

Bugün 103,39 ile 10 Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 103,5'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise bugün 1,0795 ile 25 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,0680 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade ederek, hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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