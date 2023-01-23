Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

23.01.2023 10:47
Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,7450 ve en yüksek 18,8459 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8034'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 20,5010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 23,3220'den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,7'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi de bugün 1,0927 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,09'un üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki farkın 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla Fed'in faiz artış hızını yavaşlatacağına ilişkin beklentilerin güçlendiğini aktaran analistler, buna paralel doların diğer para birimleri karşısında baskılandığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar 18,81 TL seviyesinden işlem görüyor Dolar 18,81 TL seviyesinden işlem görüyor New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin
12:25 AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
12:20 Bir görüntü, iki detay! Binali Yıldırım küstü, Bakan Soylu dürterek uyardı
12:03 Ahmet Çakar'dan canlı yayında yıldız futbolcu için ağza alınmayacak sözler: Lan ne yapıyor bu!
12:01 Kırılan sıcaklık rekorlarına aldanmayın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi
11:59 Kaftancıoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler! İsim vermedi ama hedefinde Akşener var
11:44 Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
15:56 Bayraktar TB2'den bir başarı daha! 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi
11:33 Jorge Jesus'un çözmesi gereken sorun çok net! İşte Fenerbahçe'yi liderlikten eden sebep
11:33 Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi kent merkezine asılan "Yüreğin yetiyorsa" afişi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2023 13:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement