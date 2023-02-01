Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

01.02.2023 10:29
Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8130 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8130 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,7460 ve en yüksek 18,8585 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 yükselişle 18,8152'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 18,8130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,4540'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,1820'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 102 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0880'de bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi yatırımcıların döviz piyasalarında temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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