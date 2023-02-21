Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 104,1'de bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0670 seviyelerinde seyrediyor.

Dün, en düşük 18,8297 ve en yüksek 18,8868 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8654'ten tamamladı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.