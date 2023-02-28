Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor

28.02.2023 10:31
Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8215 ve en yüksek 18,9885 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8875'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 19,9980'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,7490'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 104,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,0590 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasının piyasalarda risk iştahını desteklediğini ve bu durumun doları baskıladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre 2022'de 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık bazda yüzde 3,5 artarken, 2022'nin genelinde büyüme oranı yüzde 5,6 oldu.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin direnç, 104'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,89 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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