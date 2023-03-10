Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor

10.03.2023 10:33
Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9670 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9670 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,6854 ve en yüksek 18,9775 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9582'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,0910'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 22,6500'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0590 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 4,5 artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise ocakta yüzde 9,7'ye geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:55 CHP'den bomba iddia: Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları alıyoruz
12:46 Sessizliğini bozdu! İsmi Trabzonspor'la anılan Sergen Yalçın verdiği yanıtla kafaları karıştırdı
12:41 AK Parti'de önemli isimler yeni dönemde olmayacak! İşte üç dönem kuralına takılan o isimler
10:38 Canlı yayında "Kaza olacak" dedi, 7 saniye sonra ortalık savaş alanına döndü
12:08 Sosyal medyada linç yedi! Kaçırdığı pozisyonlarla taraftarı çıldırtan King'e tepkiler çığ gibi
12:01 Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra ilk ziyaretini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a yaptı
10:56 Depremin ardından afetzedelerin akın ettiği ilimiz! Kiralık daire kalmadı
11:49 Deprem sonrası sessizliğe bürünen Tarkan "Acısı dün gibi içimde" diyerek son halini paylaştı
11:34 Annesine son bir mesaj yazan genç, otel odasında kafasından vurulmuş halde ölü bulundu
10:46 Altının gram fiyatı 1.119 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2023 13:38:21. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement