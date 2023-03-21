Dolar güne hızlı başladı! 19,03 seviyelerinden işlem görüyor

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Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 19,0250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,3900'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 23,3240'tan satılıyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,5 azalışla günü 103,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0720 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.