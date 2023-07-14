Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor

14.07.2023 11:35

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,20 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,36'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,33'den satılıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,2000 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 26,0392'den tamamladı.

KURDAKİ SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,2000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3650'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,3300'den satılıyor.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününde taşıyan dolar endeksi günü yüzde 0,7 azalışla 99,8 seviyesinden tamamlayarak 13 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 100 seviyesinin altında kapanış yaptı. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 99,9'da dengelendi. Avro/dolar paritesi ise bugün 1,1250 ile 28 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altına gerileyerek 1,1210'da seyrediyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını aktaran analistler, Fed'in "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz artışlarının ülkede yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli olacağını belirterek, "Enflasyona karşı zafer kazandığımızı söylemek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu. Daly, daha önce bu yıl iki faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağına inandığını ifade etmişti.

En "şahin" Fed üyelerinden biri olarak bilinen St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, gelecek ay görevi bırakacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada, St. Louis Fed'in ilk başkan yardımcısı ve operasyondan sorumlu başkanı Kathleen O'Neill Paese'nin, geçici başkan ve CEO görevlerini derhal geçerli olmak üzere üstlendiği bildirildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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