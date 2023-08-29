Dolar/TL, 26,57 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 26,57 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:02

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,5725 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,5725 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, 26,31-26,57 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 26,4894'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 26,5725'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,28 artışla 28,7420'den, sterlin/TL de yüzde 0,49 artışla 33,5470'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,97 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0813'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin doların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104'ün ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 26,57 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 26,57 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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