Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor

02.08.2023 10:31

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9720 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0990 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda belirsizliklerin devam etmesiyle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri takip ediliyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,96'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,65'ten, sterlin/TL ise 34,46'dan satılıyor.

PİYASALAR SATIŞ AĞIRLIKLI SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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