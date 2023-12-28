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Dolar/TL 29,4350 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 29,4350 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,4350 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 29,4350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,7260'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 37,7330'dan satılıyor. Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Dolar/TL 29,4350 seviyesinden işlem görüyor
28.12.2023 - 10:50,
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla rekor seviye olan 29,44'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,82'den, sterlin/TL ise 37,78'den satılıyor. Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER FİYATLARI ETKİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dolar/TL 29,4350 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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