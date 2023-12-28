Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1 artışla 29,3932'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla rekor seviye olan 29,44'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL 32,82'den, sterlin/TL ise 37,78'den satılıyor. Dün, yüzde 0,47 azalışla günü 100,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda da yüzde 0,3 azalışla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 100,7'de bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL 29,4350 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika