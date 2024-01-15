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Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 30,1000 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0390'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 38,3800'den satılıyor.

15.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:48
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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 30,1000 seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0390'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 38,3800'den işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,1074'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 30,1000'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0390'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 38,3800'den satılıyor. Dolar endeksi de şu sıralarda yatay seyirle 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasaların, yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi. Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU "POZİTİF"E YÜKSELTTİ

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi. Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de Ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA
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Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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