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Dolar/TL 30,2820 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 30,2820 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,2820 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 103,3 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, TCMB'nin faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Dolar/TL 30,2820 seviyesinden işlem görüyor
25.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:01
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,2820 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 30,00-30,36 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 30,2382'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,2820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,9580'den, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,5200'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,3 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam etmesinin varlık fiyatlarının yönü üzerinden etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

TCMB'nin faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade eden analistler, piyasalarda Bankanın bir süredir devam eden "şahin" adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL 30,2820 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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