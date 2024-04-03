Dün günü 32,0525 TL'den tamamlayan dolar güne değer kaybıyla başlamasının ardından 31,99 TLseviyesinden işlem görüyor. Saat 10.40 itibarıyla euro 34,46 TL, sterlin ise 40,23 TL seviyesinden satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı da şubatta, bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükselirken, fabrika siparişleri de aynı dönemde yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.Analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin beklentileri beslediğini ifade etti.
Bugün Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin de piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu bildirdi.
Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 3,16, yıllık 68,5 arttı. Analistler, günün ger kalanında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlarda son durum - Son Dakika
Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olarak 1937'de kuruldu ve 87 yıldır ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 27. sırada yer almakta ve yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi hedeflemektedir. Ayrıca, KARDEMİR'in Türkiye'ye demir çelik sektöründe yeni ufuklar açmayı planlayan bir mektep olduğu belirtilmektedir.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
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