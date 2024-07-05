Dolar/TL 32,7110 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 32,7110 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,7110 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed'in politika adımlarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

05.07.2024 10:49
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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,7110 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,5800'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 32,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,4330, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,8110'dan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.
Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven, son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken buna karşın iş gücü piyasasının hala oldukça sıcak kalmayı sürdürmesi soru işaretlerinin azalmasına engel oluyor.
Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.
Mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatan analistler, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.
Analistler, bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade ederek, bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.
Banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.
Analistler, tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinerek, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.
Söz konusu veriler öncesinde Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık indirime gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL 32,7110 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 32,7110 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL 32,7110 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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