Dolar/TL 35,8040'da İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 35,8040'da İşlem Görüyor

Dolar/TL, yatay seyirle 35,8040 seviyesinde işlem görmekte. ECB faiz kararı bekleniyor.

30.01.2025 10:46
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 35,8040 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,8002'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 35,8040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 37,3710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,5260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 107,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilimi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

İş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu belirten Powell, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam etse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 35,8040'da İşlem Görüyor - Son Dakika

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