Dolar/TL 49,7620 seviyesinde işlem görüyor, Fed ve ECB kararları bu hafta açıklanacak - Son Dakika
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Dolar/TL 49,7620 seviyesinde işlem görüyor, Fed ve ECB kararları bu hafta açıklanacak

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Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,7620'den işlem görürken avro/TL 55,8680, sterlin/TL 66,6050 seviyesinde bulunuyor. Fed, ECB ve BoJ'un bu haftaki faiz kararları ve metinlerindeki mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,7620 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,6940'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,7620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,8680'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 66,6050'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a saldırma konusunda geri adım atabileceğine işaret eden açıklamaları varlık fiyatlamaları üzerindeki jeopolitik risk priminin hafiflemesini sağladı.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen azalmasıyla doların diğer para birimleri karşısındaki yükseliş eğilimi ivme kaybetti. Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 101,6 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) enflasyon risklerinin gölgesinde bu hafta para politikası kararları alacak.

Fed'in faiz kararı çarşamba, ECB'nin kararı perşembe, BoJ'un kararı ise cuma günü açıklanacak. Fed, ECB ve BoJ'un bu hafta gerçekleştireceği toplantılarda politika faizlerini sabit tutması beklenirken söz konusu bankaların aralıkta ise faiz artırımına gidebileceği ihtimalleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Bankaların karar metinlerinde vereceği mesajlar ve gelecek döneme ilişkin para politikası sinyallerinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
EkonomiSterlinFinansSon Dakika

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